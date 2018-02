Água na boca

No domingo, depois de um imbroglio de endereços quer me fez gastar uma fortuna em táxi, havia entrevistado Francisca Gavilán, a Violeta Parra de Andrés Wood em ‘Violeta se Fue en el Cielo’ (ou ‘en los Cielos’). Ontem, entrevistei o próprio Andrés Wood. Agora há pouco, declinei um convite para ir ao Festival da Lume, em São Luiz do Maranhão, por mais atraente que seja a retrospectiva – prometida – de Claude Chabrol. Vai ter ‘La Femme Infidèle’, ‘Le Boucher’ e ‘Que la Bête Meurre’? Em caso afirmativo, vou terminar me arrependendo de não ir, mas, sem prejuízo da seriedade do evento de São Luiz, prefiro dar as caras no Cine-Sul, que homenageia Sérgio Ricardo, exibindo a versão restaurada de seu curta ‘O Menino da Calça Branca’. Sérgio Ricardo! O compositor da trilha de ‘Deus e o Diabo’, o autor de ‘Esse Mundo é Meu’, com Léa Bulcão! Não consegui dar conta das 1001 atrações que me ofereciam os cinemas e museus de Paris. A exposição ‘Crumb, de ‘L’Underground à la Génése’, no Museu de Arte Moderna da Ville de Paris, era de ver de joelhos. E as mostras! ‘Le Cinéma Américan des Années 70’ na Filmoteca do Quartier Latin, 23 filmes, incluindo ‘Zabriskie Point’, ‘Os Assassinos da Lua de Mel’, ‘Ver-Te-Ei no Inferno’, ‘Electra Glide in Blue’ (de James William Guercio). Aleluia! No Reflets Médicis, em que uma das salas exibia a programação de ‘Un Certain Regard’, outra apresentava ‘Morte sem Glória’ (Attack), de Robert Aldrich, que amei rever. Dia 20, outra reedição em cópias novas – ‘Três Mulheres’, de Robert Altman. Paris é realmente uma festa. Para cinéfilos, nem se fala. A gente, eu pelo menos, vivo salivando diante de tantas maravilhas. Estou indo ao Shopping Pompéia para almoçar e ver – ‘Branca de Neve e o Caçador’ ou ‘O Corvo’? Vou escolher na hora, mas estou inclinado a (re)ver, na tela grande, Charlize Theron e Kristen Stewart, que entrevistei em Londres (por ‘Promtheus’) e Cannes (‘On the Road’/Na Estrada)…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.