Agora, sim

Gracias ao Valdir, que me elucida. Não sei de onde tirei que o nome da atriz era Carey Williams. Carey Mulligan já é outra coisa. Adorei ‘An Education’ – título original – que passou na Mostra como ‘Sedução’. O roteiro de Nick Hornby, a atriz, tudo me encantou no filme de Lone Scherfig, a diretor dinsamarquesa, ex-Dogma, de ‘Italiano para Principiantes’. Tenho até de agradecer às minhas amigas da Cinnamonn, não me lembro agora se à Mona ou à Mariana. Uma delas chegou a me cantar que a garota com certeza iria para o Oscar e foi o que me levou a conferir o programa, que terminou me cativando. Pois Carey Mulligan leva mesmo jeito de ser indicada, principalmente após o prêmio do National Board Review dos EUA. É mais um filme que acrescento aos cinco que já havia assinado embaixdo na lista do Board.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.