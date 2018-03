Agora, sim, o Oscar, o quente…

Estou saindo para almoçar e ver filme (‘O Amor Acontece’?). Do cinema, depois, já vou para o jornal. Estou acrescentando este post só para que vocês apontem seus favoritos para o Oscar desta noite. Agora que não precisam mais de aprovação para os comentários, sugiro que postem suas indicações, dialoguem entre si – podem brigar sem ofender – e quando chegar no jornal eu ponho minha colher no caldo. Só para provocar – Zanin, meu colega Luiz Zanin Oricchio, acha que o melhor filme não tem chance, o homem sério dos Coen. Xô! Engodo, só uma vez. Já ganharam, chega. Qualquer um, até ‘Preciosa’, menos o ‘Serious Man’. Mas se é para protestar – cadê o Michael Mann? ‘Inimigos Públicos’ não ficou nem entre os dez… Michael Mann é o grande injustiçado da academia. E pensar que ‘O Informante’ perdeu para ‘Beleza Americana’. A propósito, ouvi outro dia uma entrevista de Jason Reitman em que ele levantava sua bola como diretor ‘ousado’, que faz os filmes que não interessam ao sistema. Ele disse, por exemplo, que é fácil fazer como o Michael Mann e atacar a indústria tabagista em ‘O Informante’, Difícil é fazer o ‘Proibido Fumar’ dele. Esse Jason Reitman é uma besta. O bonitinho ‘June’ foi um acidente na estrada dele. O cara não percebe que ‘O Informante’ não é sobre tabaco, ou melhor, é mas só porque usa o tema como gancho para falar sobre a mídia, seu verdadeiro tema. Como o Jason vai perceber isso? A mídia fechou com essa bela m… que é ‘Amor sem Escalas’. Imagina se ele vai querer brigar… Ah, sim, permitam-me retificar. Até o ‘Serious Man’ é preferível a ‘Amor sem Escalas’. Êta, filme ruim. Sem George Clooney, seria insuportável.

