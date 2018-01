Agora, sim

Otávio Gomes Filho já me puxou a orelha e eu mereço. Ontem, quando digitei o título do filme com Robert Taylor e Stewart Granger que precedeu ‘A Última Caçada’, sabia, no fundo, que estava errado. Até tentei fazer uma pesquisa, mas não deu. Não, não era ‘Irmão contra Irmão’. O original era ‘All the Brothers Were Valiant’, de 1953, remake de um filome mudo de 1923. O diretor era Richard Thorpe. Onde está o ‘Dicionário de Cinema’, de Jean Tulard, que não encontro nesta bagunça que virou minha sala, com livros e DVDs espalhados por toda parte? Desisto de procurar e vou ao Google, à Wikipédia, aonde for preciso… Ufa, acabou minha pesquisa.Vocês, claro, não percebem, mas parei uns minutros. Era isso mesmo, o óbvio? ‘Todos os Irmãos Eram Valentes’? Robert Taylor, o bom, Stewart Granger, o mau. Richard Brooks e o produtor Pandro Berman inverteram os papeis e, em ‘A Última Caçada’, Taylor é o sádico e Granger, o íntegro. Está feita a correção.

