Agora para ficar?

Vou começar de novo. Fiquei três dias na UTI do Nove de Julho. graças ao recrudescimento da minha pneumonia. Não podia postar, uma porque não me sentia muito bem e dois porque o laptop poderia intereferir no funcionamento dos aparelhos. Fiquei de castigo, vendo TV, mais lixo do que a mente humana está capacitada para suportar. Poucos canais pagos funciovavam. Vi alguns episódios de CSI e tenho de confessar mais um vez, se já não o fiz, que tenho a maior fissura na Marisca Hargitay. Em compensação, quando passsava zapeando pelas driabribes do Datena aquilo não era o demo sozinho, era a própria legião. Como pode? Deus, esse Senhor, deve terr nos testado com o líbre arbítrio, permitindo escolher o horror. Falei no início que estou começando de novo. Estava louco para quebrar o jejum e voltar a postar. Fiz um post enorme. Na hora de salvar, perdi. Espero que não se repita. Lembrei-me de meu colega Hiron Goidanich, de Porto Alegre. Quando seu amigo e colaborador Luiz César Cozzatti entrou em coma – e morreu. prematuramente -, Goida escreveu um texto que nunca li, mas que muita gente me definiu como uma obra-prima de emoção e sesebilidade. Goida imaginou as cenas de filmes que Cozzatti via, ininterruptamente. durante seu coma profundo. Qual delas meu amigo, meu médico, que ele foi, ocasionalmente, terá levado para eternidade? lembrem-se de ‘Depois da Vida’, do japonês Kore-eda? Eu, até por não estar em coma, mas, pelo contrário, pensava em posts. Construí e reescrevi centenas, milhares de posts. Alguns, muitos?, hei de refazer. Este é para dizer que, como Willie Boy, estou de volta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.