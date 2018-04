Agora, os franceses

Encerrada a programação especial dedicada ao cinema iraniano, a Sessão Cinéfila do Espaço Unibanco inicia neste sábado, 1º de agosto – e prossegue até 16 de setembro –, outra programação, dedicada ao cinema francês. O primeiro filme será ‘A Pequena Lili’ (La P’tite Lili), de Claude Miller, adaptado de ‘A Gaivota’, um dos mais belos textos de Chekhov. Depois, pela ordem, serão exibidos – ‘Irmãos’, de Patrice Chéreau, dia 8; ‘Um Lugar na Plateia’, de Danièle Thompson, dia 15; ‘A Culpa É do Fidel’, de Julie Gavras, dia 22; ‘Alice e Martin’, de André Téchiné, dia 29; ‘Aqui entre Nós’, de Jean-Jacques Zibermann, dia 5 de setembro; ‘Amor em 5 Tempos’, de François Ozon, dia 12 (meu aniversário); ‘Amores Parisienses’, de Resnais, dia 19; e ‘As Bicicletas de Bellevue’, de Sylvain Chomet, dia 26. Só não conheço um desses filmes e é o de Zibermann. Adoro o Resnais, tenho um carinho especial por outros dois – ‘A Culpa É do Fidel’ e ‘Um Lugar na Plateia’ – e confesso que vou fazer o possível para (re)ver ‘Alice et Martin’, que c onheço só da TV (e no qual Juliette Binoche está esplendorosa).