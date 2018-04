Agora é definitivo

TIRADENTES – Repasso para vocês o e-mail que recebi de Fernando Meirelles na sexta-feira. Sorry, mas não é uma boa notícias para os cinéfilos.

Alô Merten,

Uma notícia em primeira mão. Triste, porém.

O Belas Artes vai mesmo fechar. Apesar da abertura do processo de tombamento falamos com o advogado do proprietário hoje e ele disse que, mesmo assim, o proprietário quer o imóvel de volta em final de fevereiro.

Agora não há jeito mesmo. A última sessão será dia 24 de fevereiro.

Parte dos equipamentos a O2 vai doar para a ECA/USP e o resto vamos ver ainda.

Muita pena.

abc

Fernando

Quer dizer que acabou mesmo? De nada adiantou a movimentação pelo Belas Artes? Como me disse o André Sturm para a entrevista publicada no ‘Caderno 2’, o Belas Artes era mais que um espaço físico. Um estado de espírito. O herdeiro tá se lixando para isso. Devia estar ganhando dinheiro, porque o conjunto não havia sido cedido de graça, mas ele queria mais. Só espero que não vá transformar uma das esquinas mais tradicionais de São Paulo em banco, ou loja. É impressionante como certas pessoas têm ódio dessa cidade, a começar pelo malfadado prefeito, cujo mandato não termina nunca.