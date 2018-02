Adeus a Lamont Johnson

Morreu Lamont Johnson. Estava velhinho, 90 anos (ou quase). Pergunto-me quantas pessoas – quantos leitores? – sabem de quem se trata. Lamont Johnson foi um diretor de TV que fez alguns filmes em Hollywood nos anos 1960 e 70. Ele pertencia a uma segunda geração que a TV cedeu a Hollywood, depois da de Sidney Lumet, Arthur Penn e John Frankenheimer nos anos 1950. Lamont Johnson foi contemporâneo de Joseph Sargent, que também fez bons filmes no cinemão antes de regressar à telinha. Os fãs de westerns vão se lembrar de ‘O Duelo’, que fez história como primeiro (único?) filme produzido por uma autêntica tribo de peles-vermelhas, os Jicarilla Apaches. Lamont Johnson desmontava uma das instrituições mais sólida do western, o duelo final, por meio de uma disputa que, na verdade, vira um show entre os pistoleiros interpretados por Kirk Douglas e Johnny Cash (o próprio). Mas o filme cultuado de Johnson, ele o fez na TV. Foi o primeiro de dois interpretados por Martin Sheen. ‘Um Certo Verão’, That Certain Summer, com Sheen e Hal Holbrook, foi pioneiro na abordagem do homossexualismo, numa época em que o assunto ainda era tabu. O filme foi lançado nos cinemas em vários países, mas, no Brasil, a censura do regime militar deixou-o no limbo durante oito anos (oito!) Logo em seguida, e também com Sheen, Johnson fez ‘A Execução do Soldado Slovik’, sobre o soldado que, alegando razão de consciência, recusou-se a lutar na 2ª Guerrra. Forçado a servir o Exército, ele desertou, foi levado a julgamento e executado. Lamont Johnson tinha talento. Talvez não tenha tido perseverança para resistir aos percalços que seus melhores filmes lhe armaram (pela ousadia dos temas). Poderia ter feito muito mais, quem sabe.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.