CIDADE DO MEXICO – Mais um post, rapido. Estou chapado com A Maldicaoh das Flores Douradas, o fecho da trilogia de artes marciais de Zhang Yimou. Eh um filme da marca Sony. Aloh aloh, Lia Vissotto, vamos ver aih o Maldicaoh? Lia faz a assessoria da Sony. Deve saber tudo sobre o assunto. Naoh sei voces vaoh me acreditar, mas A Maldicaoh eh ainda mais belo, visualmente, que Heroi e O Clah das Adagas Voadoras. Tem cenas de lutas muito bem coreografadas (qual a novidade?), mas em relacaoh aos anteriores eh menos aventuresco, mais sombrio. As lutas saoh poucas e o que interessa eh o drama familiar, permeado de intrigas palacianas. Zhang Yimou fez seu filme shakespeariano. A Maldicaoh narra a historia desse imperador que destroi tudo e todos (a familia e a si measmo), obcecado pelo poder. Existem ecos de Macbeth, de Rei Lear. Para celebrar o retorno de sua ex, Gong Li, ao seu cinema, Zhang Yimou criou para ela um papel grandioso – Gong Li faz a segunda imperatriz, que o próprio marido estah envenenando, para se vingar do adulterio que ela cometeu com seu filho favorito (de outro casamwento). Repetindo – estou chapado!

