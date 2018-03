LOS ANGELES -Meu editor, Ubiratan Brasil, que eh louco por musicais, ia gostar muito. Liza Minnelli eh a capa de hoje do Caderno 2 do The Los Angeles Times, com o festival de classicos do TCM, que vai mostrar as versoews restauradas de Cabaret e Rio Bravo/Onde Comeca o Inferno, entre outros classicos. Nas ausencias de Howard Hawks, Bob Fosse e John Wayne, Liza Minnelli e Joel Grey faraoh as honras da casa no evento que comeca no fim de semana. A materia de capa tem por titulo A vida eh… e fica subentendido que se trata de um cabareh. Liza revela os truques que aprendeu em meio seculo de carreira – cerca-se de gente talentoso e soh usa figurinos com patetes. O motivo eh simples – Liza transpira demais, mas com tanta lantejoula o que poderia se desagradavel fica disfarcado como um brilho a mais. Dei uma lida na materia, na vertical, e ela conta uma coisa curiosa. Sempre achei que o filme fora feito em estudio, em Hollywood. Boa parte, senaoh todo, foi feito na Alemanha e Bob Fosse se beneficiou da distancia para fazer o filme que queria, como queria. Ele recebia uns memos dos executivos da Fox reclamando da paleta de cores, do tom dark etc, mas ignorava solenemente. E a Fox achava que o filme ersa sobre a busca da felicidad, por Sally/Liza. Era, naoh, eh sobre ter ideias, opinioes e se arriscar por isso. O restauro de Cabaret terminou em 4 de abril. Quando o TCM adquiriu o negativo, havia mais de mil metros com um risco que foi preciso toda a tecnologia digital do mundo para eliminar (e restaurar a paleta de cores de Fosse). Imagino que, na sequencia, essa nova versaoh deva sair em blu-ray. Resperito, mais do que gosto de Cabaret. Neste festival, meu coracao bate mais forte por Rio Bravo, o segundo grande western de Hawks com John Wayne, apos Rio Vermelho. Na sequencia, vieram Eldorado e Rio Lobo, que saoh variacoes da situacao basica de Onde Comeca o Inferno – o xerife Wayne fica sitiado numa delegacia, acossado por pistoleiros que querem resgatar um colega etc. Rio Bravo eh do ranking de Rastros de Odio, Rio Conchos, Um Clarim ao Longe, um Certo Capitaoh LOckhart. Puta western. Gostaria de estar aqui na semana que vem…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.