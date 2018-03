Imagino que meio mundo, senão todo mundo, tenha detestado ‘A Viagem’. Sem poder dizer que gostei do filme, mal posso acrescentar que estou louco para rever ‘A Viagem’. O filme versa sobre o quê? Logo no começo há um diálogo revelador. O assunto é a religião – se Deus criou o mundo à sua imagem, até que ponto é lícito interferir na sua criação? E, mais tarde, já perto do fim, há outra indagação – de que maneira o que fazemos interfere no equilíbrio das coisas? Confesso que existem filmes de ‘arte’ que me deixam feito mármore. Aquelev ‘Fausto’ do Sokúrov era empulhação pura. ‘Amor’ confirma Michael Haneke como grande misantropo -não existe título mais enganoso, o filme pode ser sobre tudo, menos afeto, mas não quero falar dele antes de rever. ‘A Viagem’ me perturbou e deixou cheio de dúvidas e indagações. Num certo sentido,. é um filme de inspiração kubrickiana que, como ‘2001’, relaciona o macro e o micro-universo. Claro que não é da mesma grandeza e algumas das pequenas histórias são melhores que outras, da mesma forma que a articulação entre elas nem sempre é clara ou pertinente para expressar um comentário sobre o ‘universo’. A primeira indagação que acho que a gente tem de se fazer é – por que todos aqueles atores criam tantos personagens, num verdadeiro jogo de máscaras? E por que o tema do desequilíbrio da criação – o que se ganha e o que se perde ao tentar mudar o mundo e a nós mesmos? São questões que interessam aos irmãos Wachovski, a Andy e a Larry, que fez uma operação de mudança de sexo e virou Lana. Ambos ganharam rios de dinheiro e viraram cults com a trilogia ‘Matrix’, que contém mais filosofia do que esses críticos que lhe torcem o nariz jamais terão condições de entender. Tem gente que se acha inteligente gostando dos filmes de Júlio Bressane, mas o próprio Júlio me disse quje nenhnum desses admiradores o surpreende e tudo o que ele lê em críticas derramadas de elogios são as coisas para as quais sinaliza. O problema dos Wachowski, e de outros autores, é que talvez não forneçam, ‘guias’. Tudo o que ganharam com ‘Matrix’ – dinheiro, prestígio -, os irmãos têm arriscado desde então. ‘Speed Racer’ era sobre dois irmãsos e um fazia uma operação irreversível. O curioso é que havia perdido a cabine do filme – não lembro por quê. Fui vê-lo já em cartaz, mas era sábado e o Ademar Oliveira tinha, no Espaço Unibanco da Augusta – agora Itaú – uma sessãs de clássicos que, naquele dia, apresentava ‘Dois Destinos’. Amo a obra-prima de Valerio Zurlini, com seu visual à Morandi (o pintor) e tomei um choque ao ver que o filme dos Wachowski era a versão blockbuster de ‘Cronaca Familiare’. Desta vez, com a cumplicidade de Tom Tykwer – e o que ele traz para o projeto é a visão do acaso de Krysztof Kieslowski, na articulação das várias histórias e épocas -, eles refletem, de novo sobre a irreversibilidade da cirurgia de Larry/Lana, que vira uma coisa cósmica. Não sei até que ponto isso é arte, e muito menos grande arte, mas existem fragmentos grandiosos. Tenho de admitir comigo que os Wachowski se constituem num caso único na história do cinema. Adorearia entrevistá-los. Talvez o problema de ‘A Viagem’ seja conter tantos filmes – a profanação da natureza, o homossexualismo, a criação de uma obra (no filme é a música) que transcende o autor e o seu gênero, mesmo que ele seja um ‘prostitituto’. E há a questão do sacrifício, da garota que se mata para plantar uma dúvida no seu carrasco, da mesma forma que Larry e Andy, tão unidos, nos plantam outras dúvidas, relativas e gêneros e a nossos papeis no mundo. Pode ser que tudo isso seja loucura da minha cabeça, mas o cinema que me interessa é o que refaço no meu imaginário. Queria ver o horário das sessões de ‘A Viagem’ e só o que havia no restaurante era o Guia da ‘Folha’. Terminei olhando o quadro de cotações – Inácio (Araújo) dá o mínimo para ‘Holy Motors’ e diz que assistir ao filme de Leos Carax é uma tortura. Talvez seja, para quem não entrar no espírito da obra – mas isso vale para ‘Amor’, ‘A Viagem’ e muitos outros filmes em cartaz. A tortura de uns pode ser o prazer de outros. Penso, penso, e a ‘A Viagem’ não me sai da cabeça.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.