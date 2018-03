A regra do jogo

Zanin. meu colega Luiz Zanin Oricchio, diz que não agüenta mais leitores invadindo o blog dele para dizer que eu preciso autorizar a entrada deles neste espaço. Realmente, estou me sentindo o próprio marido traído. Não sei em que momento as regras foram mudadas e eu agora preciso avalizar os comentários de vocês. Jotabê Medeiros brincou e disse que é o bafômetro dos blogs. Imagino que deva ser uma garantia neste processo eleitoral, onde os comentários sobre candidatos passam a ser responsabilidade do blogueiro (e podem levar a preiocessos judiciais, além de prejudicar o próprio candidato, ou candidata). Deixem-me descobrir como se autoriza e a gente volta a se falar. Antes disso, preciso fazer uma confissão rápida. Encantou – não consigo ver o ‘Viagem ao Centro da Terra’. Saí correndo do jornal para almoçar e ver o filme na versão em 3-D, no Cinemark. Não deu. Estava lotado, por antecipação. Tinha um lugar às 7 ou 8 da noite, mas nesta hora estaria no teatro. (Fui ver ‘O Ensaio’, de Jean Anouilh, na bela montagem de Eduardo Tolentino, do Tapa. Volto ao assunto da peça, mas não agora.) Tenho 1001 coisas para fazer, entre hopje e amanhã, e viajo quarta, meio-dia, para a Polônia. Quando vou ver ‘Viagem ao Centro da Terra’? O problema é que tanto esforço vai estimular minha expectativa. O fiolme vai segurar? Digam-me vocês, que eu autorizo – é só descobrir como.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.