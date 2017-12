A quem os deuses enlouquecem primeiro?

Confesso que tive um choque esta semana assistindo a A Night in Bohemia. O documentário chega às telas do Cinemark dias 5 e 6 de maio. São mais ou menos 25 minutos de documentário com entrevistas dos integrantes da banda e a edição da célebre apresentação de Bohemian Rhapsody na véspera do Natal de 1975, pela BBC. Saí da sala persuadido que o Queen foi uma banda genial, Freddie Mercury, um grande artista, e Brian May, um daqueles guitarristas que devem ter feito pacto com o Diabo na encruzilhada. A ideia de mise-en-scène no show, as explosões de luz e gelo seco, e a cena em que Bryan toca, em primeiro plano, e o vemos dedilhar as cordas com a palheta me levaram ao Nirvana – não, essa é outra banda. Já fiz mea culpa muitas vezes aqui no blog. Curti os Beatles, nos anos 1960, mas nunca fui órfão de Woodstock. Não verti uma lágrima por Jimmi Hendrix, Janis Joplin. E, nos 70, se curtia David Bowie, o camaleão do rock, era mais pelo cinema, por sua genialidade desde a parceria com Nicolas Roeg (O Homem Que Caiu na Terra) até Nagisa Oshima (Furyo, Em Nome da Honra/Merry Christmas, Mr. Lawrence), já nos 80. Durante boa parte daquela década, já era jornalista profissional, crítico de cinema na extinta Folha da Manhã, em Porto Alegre, e percorria com a Doris, minha ex, mãe da Lúcia, a América Latina na base do poncho e conga, curtindo Mercedes Soza, Atahualpa Yupanqui, Quillapayun, Tabaré Echeverry, o deus Alfredo Zitarrosa. Que Bohemian Rhapsody, que nada. Queria saber de Milonga de Ojos Dorados, de No Me Esperes. Descobrir tardiamante o Queen e aquela noite na Boemia foi das coisas boas que me ocorreram recentemente. Antes tarde que nunca. Toda essa conversa para dizer que a morte, ontem, de Prince, não me afetou como a de Bowie, por exemplo. Ainda estava em Porto quando Purple Rain estreou e não tive nenhum choque com a história do Kid de Minneapolis, com seus problemas com o pai e a garota (Apollonia Kotero). Purple Rain era um filme de Alberto Magnoli. Virou cult pelo ‘príncipe’, com certeza, e o diretor sumiu depois de outro filme que não era ruim, Salto para a Glória, sobre a preparação de ginastas norte-americanos para as Olimpíadas. Não fui dos que rezaram na cartilha de Purple Rain. Houve quem escrevesse – nos EUA – que era o maior filme de rock ever. Vi depois os filmes que o próprio Prince, em seu surto narcísico, dirigiu, quando ainda estava no auge. Sob o Luar da Primavera/Under the Cherry Moon o coloca na pele de um garoto que deixa as mulheres ouriçadas e vira gigolô no sul da França, envolvendo-se com Alexandra Stewart, uma das musas da nouvelle vague, e Kristin Scott-Thomas, no que deve ter sido seu primeiro papel. Prince pode ter sido gênio, mas cultivou sempre aquele anacronismo. Andrógino, vestido de rendas, como um príncipe, e roqueiro. Leonard Maltin debocha – diz que a trama de Under the Cherry Moon é de ficção científica. Deixa subentendido – Prince, macho, fazendo sexo com aquelas mulheres? As imagens em preto e branco, de qualquer maneira, eram belíssimas – assinadas por ninguém menos que Michael Balhaus – e eu tenho de admitir que não tenho nenhuma vontade de rever Purple Rain, mas reveria de bom grado Sob o Luar da Primavera. Vi, muitos anos depois, como clipe, o vídeo Gangsta Glam, que foi o episódio de Prince para Get Off. Logo em seguida, ele ia surtar, romper com as gravadoras e autodefinir-se como ‘o Artista (com maiúscula) antigamente chamado de Prince’. Depois, até disso desistiu. Virou um eco do próprio passado. Há um ditado antigo – Os deuses enlouquecem primeiro aqueles a quem querem destruir. Começaram pelos astros pop – Michael Jackson, Prince.

