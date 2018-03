A primeira sessão de cinema

Já antecipei que não gostei de ‘O Menino da Porteira’, mas quero registrar uma coisa que me parece importante. Jotabe Medeiros foi a Brotas, no interior de São Paulo, para assistir, daqui a pouco, à exibição do filme que vai inaugurar o cinema de Daniel. O astro de ‘O Menino da Porteira’ comprou e restaurou o cinema de sua infância, o São José, e o entrega hoje à noite à população de Brotas. Confesso que gostaria de ter gostado bem mais – ou de ter gostado, simplesmente – do ‘Menino’, porque não é todo mundo que faz o que Daniel está fazendo. Não estou querendo fazer média, nem tenho por quê, mas acho bacana que ele restaurado o cinema em que garoto, de calças curtas, assistia aos filmes e agora o esteja entregando à sua cidade. Não imagino muita gente fazendo isso. Roberto Carlos reataurou um cinema na pequena Cachoeiro dele? Nem quando fazia filmes… Caetano construiu um cinema em Santo Amaro? Nunca ouvi falar… Sem dar mais nomes, esse carinho pelo cinema, e pela cidade, pela população que será a beneficiada, me toca. Vamos ver o que o Jota me conta amanhã dessa ‘primeira sessão de cinema’ em Brotas.

