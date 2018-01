Falamos aqui outro dia em filmes românticos e ninguém lembrou – nem eu -de ‘A Mulher do Tenente Francês’, que Karel Reisz adaptou do romance de John Fowles, com roteiro de Harold Pinter. Encontrei o DVD na Livraria Cultura do Market Place, lançamento da Warner, acho, porque nem conferi, mas o selo era MGM. Que filme mais requintado e bonito. O livro é muito sedutor por sua escrita e complexidade e o roteiro dá conta dessa riqueza misturando as duas histórias, a da mulher do tenente francês e a do casal de atores que interpreta o filme (e vive situação similar). Assisti ao filme e viajei naquelas imagens e nas interpretações de Meryl Streep e Jeremy Irons. Viajei além daquelas imagens, porque fiquei pensando que o Pinter teria feito a adaptação ideal de ‘O Amor nos Tempos do Cólera’ e, logo, já estava me lembrando de outro livro do Fowles vertido para o cinema – ‘O Colecionador’, que virou filme de William Wyler. Este Fowles deu sorte no cinema…

