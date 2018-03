A morte, segundo Zurlini

Só mais um post, porque eu estou pendurado com matérias que preciso concluir. Cheguei em casa ontem e encontrei o novo pacote da Versátil, com os DVDs de Pacto de Sangue, Beijos Proibidos e A Primeira Noite de Tranqüilidade. O noir do Wilder já vem sendo discutido aqui (e eu sei que vocês gostam do filme tanto quanto eu). Quero falar do Zurlini. Não sou muito fã de O Deserto dos Tártaros, o que faz com que A Primeira Noite seja o último grande filme dele, para mim. Na França, chamou-se Le Professeur. Originalmente, era um projeto imenso, que Zurlini foi condensando (ou reduzindo). Ele queria contar a história de uma família, os Dominici, que voltam das colônias para a metrópole e vão perdendo o rumo numa Itália na qual não possuem mais raízes. O amargurado e amarrotado professor Delon é seu último representante. A primeira noite de tranqüilidade é a morte. Zurlini filmou em Rimini, cidade à beira do Mar Adriático em que Fellini nasceu e à qual deu conotações míticas em sua obra. Era na costa de Rimini que passava o transatlântico de Amarcord. A Rimini de Zurlini é invernal, o mar é borrascoso. Sempre que me lembro do filme, a imagem que vem é a do Delon, com aquele sobretudo desalinhado, naquele píer (é píer, não?), com as ondas estourando, um mar agitado como o turbilhão que consome internamente o personagem, mesmo que seu exterior pareça estagnado. A violência, quando explode, é desoladora. E o filme tem aquela cavalona chamada Sonia Petrova. Que mulher mais linda! Não sei se ela fez mais alguma coisa, não me lembro, mas só este filme já lhe garante um lugar no meu panteão. E Delon… Pelamor de Deus! Delon foi Rocco, foi Tancredi (em O Leopardo), foi o Samurai (no filme de Melville) e M. Klein (no de Losey, que é coisa de louco). Delon era é ainda é um homem bonito. Foi um galã, um herói de ação. O Professor não é nada disso. É um personagem que carrega a sua danação como um possesso. Delon segura a onda. Grande Delon!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.