Agradeço ao Régis a informação no comentário no post relativo à morte do ator de ‘O Homem sem Passado’. Morreu também o ator de ‘A Morte do Sr. Lazarescu’, que para mim é o grande filme romeno dos últimos anos. Participei do júri da Caméra d’Or que, em Cannes,. atribuiu o prêmio para o melhor filme de diretor estreante, em 2006, a Cristu Puiu, por ‘A Fost Sau N-A Fost’ (12:08 A Leste de Bucareste). No ano passado, aplaudi a vitória de ‘Quatro Meses, Três Semanas e Dois Dias’, de Cristian Mungiu, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Em relativamente pouco tempo – apenas três anos -, o cinema da Romênia teve uma escalada fulminante em Cannes. ‘A Morte do Senhor Lazarescu’ havia recebido o prêmio da mostra Un Certain Regard e depois vieram a Caméra d’Or e a Palma. Não me lembro de outra cinematografia que tenha acumulado estes prêmios seguidos e, menos ainda, de uma cinematografia que andava, por assim dizer, esquecida. De todos os filmes citados, todos muito críticos da herança comunista, tenho de admitir que ‘Senhor Lazarescu’ é aquele de que mais gosto. Havia visto o filme em Cannes, revi no Festival do Rio – onde ele ganhou o prêmio da crítica -, mas, salvo engano, não me lembro que tenha passado na Mostra de São Paulo. Belo filme, grande ator.

