A mais poderosa é…

Comprei ontem duas revistas francesas de cinema, que encontrei nas bancas da Av. Paulista. Uma delas é a ‘Cahiers’ de setembro, que tem na capa a bela Catarina Wallenstein, atriz de ‘Singularidades de Uma Rapariga Loira’, um grande Manoel de Oliveira, que passa quarta na Mostra. A revista faz altos elogios a ‘Distrito 9’, de Neill Blomkamp, e a ‘The Hurt Locker’, de Kathryn Bigelow, sobre quem conversamos recentemente aqui no blog. A outra revista é a ‘Studio Live’, também de setembro, com Angelina Jolie na capa e a chamada ‘Spécial Hollywood’, tudo sobre a forma como os grandes estúdios estão surfando na crise, para que ela não passa de uma ‘marolinha’. Angelina é a mulher mais poderosa de Hollywood. Na realidade, é mais do que isso – é a personalidade mais influente da indústria, mais do que o próprio Steven Spielberg, que vem em segundo. Quais são os indicadores desse ranking? Bilheteria, salário, poder de aglutinação e facilidade na viabilização de novos projetos. Confesso que, às vezes, me surpreendo com essa importância atribuída à sra. Brad Pitt. De onde vem tanto sucesso? Sem dúvida que a marca ‘Brangelina’ é hoje top de linha na mídia (como ElLizabeth Taylor e Richard Burton nos anos 1960). Mas pensem nos filmes – ‘A Troca’, de Clint Eastwood, não foi nenhum estouro de bilheteria e o filme anterior, do Michael Winterbottom, foi mais ainda um projeto de prestígio e não um grande êxito comercial. Consigo entender até o décimo lugar na lista, Miley Cyrus. Afinal, a marca ‘Hannah Montana’ virou uma potência econômica e no cinemão é isso que vale. Pegando carona na lista, descobri que o ‘Tintin’ de Spielberg já entrou em pósprodução, para lançamento em 2011, e que ele filma, no ano que vem, uma nova versão de ‘Meu Amigo Harvey’, que Henry Koster dirigiu em 1950, contando a história da ligação de James Stewart com um coelho gigante. Achei muito interessante que o terceiro lugar da lista seja ocupado por Jennifer Aniston, graças a ‘Marley & Eu’ e em quarto, finalmente, venha Brad Pitt, o ex de Jennifer e atual da poderosa Angelina. Will Smith é o quinto; Adam Sandler, o sexto; Harrison Ford, o sétimo; Tom Cruise, o oitavo; George Lucas, o nono; e a já citada Miley Cyrus, a décima. A lista foi elaborada pela revista ‘Forbes’, com direito a auditoria para evitar a suspeita de manipulação.

