A jovem Dira!

Fui comentar com o Zanin sobre o reencontro de Dira Paes com John Boorman no Festival de Manaus, 22 anos depois que ele a lançou em ‘A Floresta das Easmeraldas’, e o Zana, que embarca amanhã para a Amazônia, me abriu o blog dele, mostrando as fotos da jovem Dira que localizou no arquivo do Estadão. Vocês já devem ter visto no blog – acesse via estadao.com.br -, mas se não corram lá para ver a Dira. Ainda sobre Boorman – dou-me conta de que não citei um filme recente dele de que gosto. ‘O Alfaiate do Panamá’, adaptado do livro de John Le Carré, é bem legal. E o Geoffrey rush está ótimo, muito bem secundado por Pierce Brosnan, num papel que tem a ver com o 007 que ele interpretou durante tanto tempo, e Jamie Lee Curtis.

