Em resposta à Kátia – o filme da Hilary Swank de que falo aparece na filmografia dela, pesquisada na internet, como 11:14, que também é o título original no cartaz distribuído no Chile. Lá, foi lançado agora nos cinemas, com o substítulo de A Hora de Morrer (La Hora de Murir). Já tinha dito que não vi o filme no Brasil, mas nos comentários o pessoal disse que saiu aqui em vídeo (e DVD) e também foi apresentado na TV paga, aonde a Lúcia, minha filha, já o tinha visto. Achei que ela estava enganada, mas quando a Lúcia começou a me antecipar tudo o que ia ocorrer achei melhor acreditar. A produção é de 2003, portanto anterior a Crash, com o qual tem alguns pontos de contato (em termos de estrutura narrativa circular).

