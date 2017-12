A grafia, como fica a grafia?

Cheguei e já fui postando, o que não me deu tempo de comentar a irritação do leitor que volta e meia reclama da grafia quando viajo para o exterior. Como não levo laptop (depois que me roubaram em Berlim fiquei ressabiado), tenho de usar os computadores que encontro. No Japão, encontrar um inglês já foi difícil, imagine tentar um com teclado em português. Ou seja – saem os textos com H em vez do acento agudo e com as vogais dobradas em casos de assento circunflexo (ou de crase). Compreendo que pode ser desagradável, mas é pegar ou largar. Como não agüento ficar sem postar – vira um vício -, faço como dá. Soube que a polêmica da grafia repercutiu até, ou principalmente, no Almanaquito da Maria do Rosário Caetano. Não sei se coloco em votação – vocês preferem que eu não poste nada, quando estiver viajando? E digo que não sei porque me conheço. Os leitores podem dizer que não, mas eu vou postar assim mesmo. Fica a critério de vocês lerem (ou não).

