A familia real de Hollywood

TOQUIO – Falei outro dia que lamentava o fato de Francis Ford Coppola haver parado com a carreira de cineasta para virar vitivinicultor. Fui corrigido. Ele fez um filme e eu proprio informei, a seguir, que Coppola fez as novas versoes de Vidas sem Rumo e Apocalypse Now, com algumas modificacoes em relacao a Apocalypse Now Redux, de 2001. Pois bem, folheando hoje uma revista Uomo, no quiosque do shopping ao lado do hotel, Tokyo Midtown, descobri que o pai de Sofia voltou a ser picado pelo cinema e nao para mais. Ateh o fim do ano, ele inicia um filme autobiografico sobre a familia Coppola, que comeca, leia comessa, com seu pai, Carmine, e abrange as tres geracoes. Naoh sabia, que tonto que sou!, descobri lendo em Uomo. Jason Schwartsmann, que faz Luiz XVI em Marie Antoinette, eh filho de Talia Shire, irmah de Coppola. Portanto,eh sobrinho do grande diretor, como Nicolas Cage, e primo de Sofia Coppola. Tudo bem que eh uma familia real em Hollywood, mas fiquei curioso para saber por que Coppola quer tanto contar a historia de seu pai.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.