À espera de ‘On the road’

Foi na cabine de ‘W/E’, da PlayArte. Nós, jornalistas, fomos informados de que a distribuidora planeja um grande lançamento para ‘On the Road’, inclusive trazendo para o Brasil o elenco internacional do filme que Walter Salles adaptou de Jack Kerouac. Todo mundo jura que o filme já está selecionado para Cannes, embora o anúncio oficial deva ser feito somente no mês que vem. Torço para que isso seja verdade, mas o Waltinho que me perdoe. Não resisto a postar o que vocês vão ler agora e foi publicado no twiter de algum gaiato (segundo me contaram). ‘Waltinho gostava tanto de road movies que seu pai comprou um monte de estradas só para ele.’ Não é ótimo?

