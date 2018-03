A dupla que faltou

Citei num post recente grandes duplas do cinema. Queria chegar aos meus querids Errol Flynn e Olivia De Havilland , de ‘O Intrépido General Custer’, mas poderiam ser também os de ‘As Aventuras de Robin Hood’ e ‘Capitão Blood’. Seis que terminei por lembrar somente ‘parejas’ célebres de Hollywood e me arrependo de não ter lembrado, na hora, de Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Foram tantos filmes, e de diretores como Vittorio De Sica e Dino Risi, embora o melhor filme dos dois, enquanto dupla, não seja de nenhum desses diretores. Posso considerar ‘A Viagem do Capitão Tornado’ a obra-prima de Ettore Scola, mas ‘Una Giornata Molto Particolore’ (Um Dia Muito Especial)é a celebração definitiva da dupla Mastroianni-Loren. Ambos desglamourizados – ele, num papel de gay, ela, como dona-de-casa insatisfeita -, fazem parte das minhas, espero que das nossas emoções definitivas no cinema. Acho que foi Jean Tulard quem escreveu que o grande tema do cinema de Ettore Scola é sempre o testemunho que ele, como humanista, quer nos deixar. Seu testemunho sobre – e contra – o nazifascismo, com a dupla Loren-Mastroianni, toca a perfeição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.