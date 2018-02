A ‘belle fille’ de Truffaut

PARIS – Depois do breve post de minha chegada a Paris, desapareci, mas, na verdade, estou prosseguindo aqui com a correria de Cannes. Na segunda fui ao cinema, ontem consegui voltar ao cinema somente à noite. Passei o dia fazendo entrevistas – com Vincent Lindon e Alice Winocour, diretora de Augustine; com os atores de Trois Mondes, de Catherine Corsini, e de Renoir, de Gilles Boudros. Já havia conversado com Lindon em Cannes, por causa do filme de Claire Denis, Les Salauds. O sr. Chiara Mastroianni, e põe senhor nisso, porque ele é uns 15 anos mais velho que ela, insiste que seu método consiste em observar as pessoas ao redor e retirar delas o material para suas interpretações. Mas até quando o personagem é o célebre Professor Charcot, nos primórdios da psicanálise? Exactement. Arranquei dele uma gostosa gargalhada quando disse que ele deu uma de Woody Allen, já que na ficção, pelo menos, foi casado com Catherine Deneuve – mas eu não lembrava do filme, só tinha a imagem dos dois -, e agora fica com a filha. Entrevistei também Jérôme Enrtico, filho de Robert Enrico, e o assunto caiu em Os Aventureiros. Relatei o sucesso do filme do pai dele, com a trilha de François de Roubaix, O Funeral Submarino, no blog. Ele leciona cinema numa escola privada aqui em Paris e me fez saber que haverá uma jornada especial em homenagem a De Roubaix na semana que vem. Mais um motivo que me faria ficar, com a master class de Tatsuya Nakadai, no Institut Japonais, e outra master classs que descobri que Fanny Ardant vai ministrar no Forum des Images. Jérôme Enrico comemora o fato de que seu novo filme, Paulette, sobre uma aposentada que entra para o tráfico para aumentar os magros rendimentos de sua pensão, virou a coqueluche dos franceses,. com mais uma milhão de espectadores nas salas e a febre não diminuiu8, o que significa que o filme vai fazer mais. Entrevistei também a atriz que faz o papel, e foi uma viage

