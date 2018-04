A aurora do mundo

PHOENIX – Cah estou no Arizona, voltando para o Brasil, onde devo chegar na sexta pela manhah. Ontem, em Monument Valley, deu uma pane no sistema de comunicacao do hotel e ficamos sem internet nem telefone, mas com aquela vista espetacular. A noite, assistimos a `She Wore a Yellow Ribbon`, segunda parte da trilogia da Cavalaria de John Ford, apos `Sangue de Herois` (Forte Apache) e antes de `Rio Grande`, que no Brasil se chamou `Rio Bravo` e, por isso, o western de Howard Hawks com esse titulo, tambem com John Wayne, foi rebatizado como `Onde Comeca o Inferno`. Ford usa as mesmas paragens de `No Tempo das Diligebncias`. Sua preferencia cenica vai para tres elevacoes que se chamam Mittens (East and West Mitten) e Butten. De novo vivi a emocao de olhar para a tela, projetada na parede, e ver aquele John Wayne envelhecido, conversando com a mulher, em sua sepultura, ou carregando os ideais da Cavalaria, e desviar o olhar para a direita para distinguir, nas sombras da noite, a majestade daquele lugar. De tarde, havia feito outro roteiro em Monument Valley, o que se chama de `Mystery Valley`, com os vestigios das antigas civilizacoes – Anasazes – que habitaram o local, hah milhares de anos, e deixaram sua marca nas paredes de pedra. Desenhos primitivos, alguns restos de casas. Fiz uma descobeerta que me impressionou muito. Sempre achei, naoh sei por que, que Stanley Kubrick havia filmado o horizonte da aurora do mundo na Africa, mas nao, foi um Monument Valley. A extensao daquele horizonte com os platos, acentuem o O com, circunflexo ao ler, eh uma coisa extraordinaria. Hoje pela manha, seguimos por terra para Page e, lah, esperando o voo para Phoenix, fizemos um voo panoramico sobre o Grand Valley e o Lake Powell. Naquela area existe tambem o Glen Valley e aqui foram feitos filmes como `A Maior Historia de Todos os Tempos`, de George Stevens, e `O Planeta dos Macacios`, de Franklin J. Schaffner. Surtei! A autora do mundo, o deserto em que Max Von Sydow, como Cristo, sofre a tentacao do Diabo, e a descoberta, por Charlton Heston, de que a loucura humana destruiu – estah destruindo – a Terra. Tudo isso foi filmado no mesmo local. Eh a paisagem primeva por excelencia. Gostaria de tirar ilacoes mais profundas disso aqui, mas agora naoh dah. Tenho um texto para redigir para o jornal e quero curtir um pouco essa cidade. Justamente hoje estah estreando `9` – 9 de setembro (9) de 2009. Quero ver se vejo o filme. Por falar no `9` de Tim Burton, vi um trailer que me deixou louco – o de `Nine`, de Ron Marshall, um tributo do discipulo de Bob Fosse a Fellini, por quem seu mestre tambem era louco. `Nine` tem um superlenco (Judi Dench, Penelope Cruz, Sophia Loren etc) e, pelo que percebi – naoh li nada a respeito -, parece reunir elementos de `A Doce Vida` e `Oito e Meio`. Estou misturando as coisas, mas tem sido tanta emocao, tantas promessas, que estes poucos dias aqui nos EUA estao me alimentando para uma vida. Vou voltar e, desta vez, vou abrir nova excecao. Fotos! Quero que voces compartilhem essa experiencia comigo.