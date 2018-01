E se Argo levar o Oscar de melhor filme, como está pintando, quem fica com o prêmio de direção, já que Ben Affleck não foi indicado na categoria? As bolsas de apostas pararam de investir em Steven Spielberg e Lincoln, embora seja o recordista de indicações do ano (12), talvez tenha de se contentar com os prêmios para os atores – Daniel Day-Lewis, melhor ator (será o terceiro Oscar da carreira dele, após Meu Pé Esquerdo e Ouro Negro), e Tommy Lee Jones, melhor coadjuvante. Eu sigo defendendo o terceiro Oscar para Spielberg, após A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryuan, mas ouço um clamor de que Ang Lee pode levar por As Aventuras de Pi, que também é favorito aos prêmios visuais (que deve ter levado, já que a premiação é feita antes e só a súmula aparece no Oscar). O curioso é que, num ano tão político e comprometido com a realidade – mesmo que Argo, Lincoln e A Hora Mais Escura tenham zonas de sombra e informações contestadas -, Pi é o filme que mais representa a tradição hollywoodiana, no sentido da fantasia (e do maravilhamento). Faz sentido, e dá o que pensar, não?

