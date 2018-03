Fui ver ‘A Viagem’ e, na saída do cinema, descobri que estava sendo procurado pelo povo do ‘Caderno 2’. Morreu Walmor Chagas e há suspeita, não sei se foi confirmada, de que pode ter sido suicídio. Ele estava em seu sítio em Guaratinguetá. Havia entrevistado Walmor na estreia de ‘Cara ou Coroa’, de Ugo Giorgetti. Ele fazia o general cuja filha era amante de um diretor de teatro e que escondia em casa, no porão, o autor perseguido pela ditadura militar. No desfecho, havia uma indicação de que o general talvez soubesse que o cara estava o tempo todo escondido em sua casa. Walmor criava um personagem ambivalente, fascinante. Foi o que o tentou no personagem. Se fosse preto no branco, não teria interesse algum, ele me disse. Falamos de doença – da diabetes, dos problemas de visão. Walmor fez muito mais teatro que cinema, mas alguns papéis são marcantes, em filmes que se tornaram clásssicos – ‘São Paulo S/A’, de Luiz Sérgio Person, claro, e ‘Xica da Silva’, de Cacá Diegues, que queria ter feito com ele ‘O Maior Amor do Mundo’, mas não deu. Walmor era da estirpe de Paulo Autran. Foi grande em todas as mídias – teatro, cinema, TV. Seria chavão dizer que sua morte é uma perda, que nos empobrece, mas quem diz que não há verdade no chavão? Sua morte é, sim, uma perda e nos empobrece. Confesso que fiquei triste, não é bem a palavra – bodeado, e mais ainda depois de ter visto ‘A Viagem’. Seria cafona – afinal, ele morreu e não pode confirmar – dizer que Walmor Chagas me cobriu de elogios, diase que adorava o que eu escrevia? Era recíproco, eu também o admirava, mas estou aqui pensando no Walmor que não vi. É uma lacuna da minha formação, tenho de admitir, mas nunca vi Cacilda Becker em cena – via-a no cinema, em ‘Floradas na Serra’, de Luciano Salce. Adorei, naquele dia, sentado na sala do apartamento da filha de Walmor, ouvi-lo contar histórias da resistência à ditadura e de como Cacilda o forçava a ir ao limite, porque, para ela, afrontar e enfrentar eram coisas absolutamente naturais. Acho que o jornal era a ‘Última Hora’, mas nunca vou esquecer o texto de capa sobre a morte de Cacilda, que tombou no palco. Walmor e Cacilda fazem parte do meu imaginário. Foram resistentes, pessoas dignas. Estou aqui na minha casa, digitando este post, triste, mas feliz por ter tido o privilégio de um derradeiro encontro com o grande Walmor. Foi um desses momentos que devo a esta profissão, e agradeço por isso.

