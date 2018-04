50 anos, já?

Cheguei hoje cedo no jornal – como sempre – e logo em seguida Ubiratan Brasil, navegando na internet, me comunicou que o clássico ‘Intriga Internacional’, de Alfred Hitchcock, está completando 50 anos. Até observei com ele – outros grandes filmes que se tornaram cults também são de 1959, o western ‘Rio Bravo’, lançado no Brasil como ‘Onde Começa o Inferno’, de Howard Hawks (com John Wayne), por exemplo. Bira foi atrás e encontrou – exatamente em 17 de julho de 1959, ‘North by Northwest’, ou ‘Intriga Internacional’, com Cary Grant e Eva-Marie Saint, estreava nos cinemas dos EUA. Na obra do mestre, o filme, que costuma ser definido como ‘divertissement’, situa-se entre duas obras mais graves – ‘Vertigo’, ou ‘Um Corpo Que Cai’, e ‘Psicose’. Só estou antecipando para dar um gostinho. Amanhã voltaremos a ‘Intriga Internacional’.