LOS ANGELES – Conversei hah pouco com Harrison Ford e o astro/produtor de Extraordinary Measures foi muitro simpatico. Lembrei que jah o havia encontrado em Veneza, no comeco dos anos 1990, quando ele fez Regarding Henry, Segunda Chance, de Mike Nichols. Daqui a pouco volto a entrevista-lo, mas participando de um grupo. Naoh apenas ele – Brendan Fraser, tambem, que faz o protagonista do filme. Conversamos sobre Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que defini como um anticlimax, considerando-se a expectativa que provocava. Harrison gostou da definicao, mas disse que tem um carinho especial pelo filme, porque, ao contrario do publico, o que o atrai no personagens saoh as relacoes. Com o pai em Indiana Jones e a Ultima Cruzada, com o filho em O Reino da Caveira de Cristal. Ele confirmou que George (Lucas) desenvolve atualmente o roteiro para um quinto filme, contrado nas relacoes entre Indiana e Junior (Shia Labeouf). Steven (Spielberg) e ele soh esperam pelo roteiro para dar inicio a producao. Antes disso, Harrison faz um thriller com um diretor dinamarques, mas naoh me disse quem. E tambem tem uma comedia pronta, para estrear em junho. Indiana 5 estah a caminho. Confirmado, portanto.

