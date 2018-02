Lá vou eu de novo. Agora é pertinho. Mal terminei a capa de amanhã do Caderno 2 e antes de engrenar a de quinta-feira, estou indo para Santos, onde ocorre o Festival de Curtas. É neste quadro que será lançado à noite (7 horas) o livro 5 + 5, Os Maiores Sucessos de Público e Crítica do Cinema Brasileiro da Retomada. Já me referi a este livro como ‘um projeto do Festival do Rio’. Sou um dos autores, com Cacá Diegues e Rodrigo Fonseca, do Globo (Rio). Cacá faz a apresentação e explica o que é a Retomada. Rodrigo escreve sobre os cinco maiores êxitos de crítica, listados pela Fipresi, a Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica, e eu sobre os cinco preferidos do público. Na verdade, Rodrigo escreve sobre quatro e eu sobre cinco, porque não abri mão de Cidade de Deus, o único que está nas duas listas. Os outros quatro que ficaram da minha alçada foram 2 Filhos de Francisco, Carandiru, Se Eu Fosse Você e Lisbela e o Prisioneiro. Acho o livro um projeto muito legal. Estudantes, cinéfilos, curiosos em geral vão gostar de saber como esses filmes foram feitos, pois é esta a idéia. Entrevistei (o Rodrigo também) todo mundo – diretores, atores, roteiristas, fotógrafos, diretores de arte, montadores, músicos, figurinistas, diretores de marketing para desvendar os ‘mistérios’ de cada um desses filmes. Vamos ter bastante tempo de conversar sobre o assunto. Hoje, ocorre o lançamento em Santos; sábado, outro lançamento, no Rio, no quadro da Bienal (com direito a debate e tudo). Santos, lá vou eu. Amanhã a gente fala mais.

