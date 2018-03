‘Entertainment Weekly’ cravou na capa da sua edição de dezembro – a foto é de Jamie Foxx em ‘Django Livre’ – uma chamada para seu texto sobre os 25 filmes que todo cinéfilo tem de ver antes do Oscar, com certeza para torcer de cadeira pelas indicações. Diversas publicações norteamericanas, incluindo jornais e sites, têm feito a mesma coisa. Na cabeça das listas, com ligeiras modificações, têm estado o ‘Lincoln’ de Steven Spielberg, ‘Zero Dark Thirty’, de Kathryn Bigelow, e ‘Les Miserables’, de Tom Hooper. Assino em baixo do 1 e do 3 e estou nos cascos para conferir o 2, que entra amanhã nos cinemas dos EUA. Bem que procurei para ver se havia alguma pré-estreia na sexta e no sábado, enquanto ainda estava em Nova York, mas não. As listas incluem o Tarantino, ‘Django Livre’, e ‘Amor’, de Michael Haneke. Aliás, há uma comoção na ‘América’ pelo filme que já havia ganhado a Palma de Ouro em Cannes, em maio. Por conta dela, sei lá que cinema de arte de Nova York está fazendo uma retrospectiva de Jean-Louis Trintignant, que pode muito bem ser indicado para o Oscar de melhor ator. (Outro que anda no circuito de arte de Nova York é Walter Salles. Acompanhando a estreia de ‘On the Road’, Na Estrada, toda obra dele também está em revisão, mas esta é outra história.) Gostei de duas surpresas (relativas) nas listas. Quando a entrevistei e perguntei o que havia visto de bom recentemente, Isabelle Huppert me citou ‘Looper’ e o thriller futurista de Rian Johnson é bom mesmo, como pude constatar, indicado pela estrela de Haneke e Bob Wilson. Também ‘Beasts of the Southern Wild’ é bem cotado e eu havia perdido o filme de… em Cannes, mas o recuperei em Paris, na revisão da mostra Un Certain Regard no Reflets Médicis (depois revi no Festival do Rio, numa sessão com o diretor – é muito bom). Só para informação de vocês, as apostas de ‘Entertainment Weekly’: os Oscars sairão daqui, segundo a revista. Pela ordem, de 1 a 25 – ‘Lincoln’, ‘Les Miserables’, ‘Zero Dark Thirty’, ‘Argo’, ‘Silver Linings Playbook’ (tem gente que considera Jennifer Lawrence uma aposta segura para melhor atriz), ‘As Aventuras de Pi’, ‘Amor’, ‘Flight’ (thriller com Denzel Washington), ‘O Impossível’ (que estreia sexta), “Rust and Bone’ (de Jacques Audiard, com Marion Cotillard, provável indicada para melhor atriz), ‘The Master’, ‘Moonrise Kingdom’, ‘Beasts of the Southern Wild’, ‘Django Livre’, ‘The Sessions’ (com o sensacional John Hawkes), ‘Anna Karenina’, ‘Detona, Ralph’, ‘O Exótico Hotel Marigold’ (com as melhores coadjuvantes do ano, Judi Dench e Maggie Smith), ‘Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge’, ‘Looper’, ‘How to Survive a Plague’, ‘Middle of Nowwhere’, ‘The Perks of Being a Wallflower’, ‘Compliance’ e ‘Frankweenie’. Alguns desses filmes podem ser facilmente ‘downloaded’, de acordo com ‘Entertainment’. ‘Moonrise Kingdom’, ‘Beasts’ e ‘Looper’, o último a partir de 31.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.