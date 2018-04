1939, há 70 anos

Dei ontem uma longa entrevista que irá ao ar, certamente picotada, mas faz parte, pela Globo News (é isso?), na quarta-feira. O canal prepara um especial sobre 1939, ano mítico da história do cinema, e não apenas do cinema. Naquele ano, começou a 2ª Guerra, com a invasão da Polônia pelos nazistas. Foi um ano glorioso de Hollywood. Após uma década de depressão, durante a qual o escapismo se tornou dominante no cinema norte-americano – mas é verdade que a Warner respondeu à crise com filmes sociais e um memorável ciclo de gângsteres -, começou uma nova fase. Na Europa, Jean Renoir estava fazendo um filme que virou marco, ‘A Regra do Jogo’, redefinindo as regras do próprio cinema. Em Hollywood foi o ano de ‘…E o Vento Levou’, ‘O Mágico de Oz’, ‘No Tempo das Diligências’, ‘Paraíso Infernal’, ‘O Morro dos Ventos Uivantes’, ‘Gunga Din’… Um dia, na volta, ainda quero falar com extensão sobre este ano para o cinema. Daria até um livro. São filmes definidores de estéticas, tendências. Aguardem!