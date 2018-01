Um postezinho rápido. Folheando outro dia a Variety, na edição diária da revista que foi distribuída em Berlim, encontrei a informação que me surpreendeu. Gostei de Cassino Royale, do Martin Campbell, e gostei do Daniel Craig na pele de 007, mas me surpreendi ao saber que o filme é recordista absoluto de toda a série. Só nos EUA e Canadá, o chamado mercado interno americano, Cassino Royale rendeu US$ 450 milhões (444, se não me engano, estou citando o número de memória). Quando entrevistei o Daniel e a produtora Barbara Broccoli, ambos estavam um pouco preocupados. Ele ironizou, dizendo que, se não desse certo, podia voltar aos papéis de coadjuvante… O que Daniel já deve estar fazendo é aprontando o tuxedo para o próximo filme. Ou então a sunguinha, porque a saga, com certeza, vai continuar. No Brasil, me informou a Carol, da Cinnamonn, que faz a assessoria da Sony/Columbia, Cassino fez mais de 1,7 milhão de espectadores (mais exatamente, até agora, 1.737.255).

