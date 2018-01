A história me absolverá, falou Fidel Castro ao final do seu julgamento pelo ataque ao quartel de Moncada, em Cuba. Trata-se de um argumento tradicional, empregado em momentos de derrota. Também serve para diminuir a culpa dos pais ao punirem seus filhos: “Um dia, quando você tiver filhos, irá me entender”. Atribuímos ao tempo um valor pedagógico, uma revelação gradual do justo e do correto.

