O mundo lida mal com a diferença. Formamos guetos há séculos. É sempre doloroso afirmar a morte do diálogo, mas o contrário é ingênuo, perigoso até. Crianças afogadas no mar, cartunistas assassinados, hospitais destruídos, meninas com rosto deformado por ácido: é longa a lista de vítimas. Há um diálogo de surdos?

Continue lendo