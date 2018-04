Passou rápido demais, pelo menos para mim. Mas, fazer o quê? Estou de volta. E temos muitos assuntos pendentes. Osesp e nova temporada (quando vem?), ópera do Villa-Lobos em Belo Horizonte, Nathalie Stutzmann na Sala São Paulo… Além, claro, de algumas experiências que tive durante as férias, perdido pela Europa, uma “Traviata” em Veneza, um “Wozzeck” em Paris, “Carmen” em Praga… Tenham paciência, aos poucos vou me atualizando e tomando pé das coisas.