Vocês já conheciam?

Com alguma edição recente da BBC Music Magazine, recebi um disco com “A Canção da Terra”, de Mahler, gravado pela BBC Scottish Symphony. Ele ficou algumas semanas aqui sobre a mesa, apesar de Mahler ser sempre prioridade na minha playlist. Ontem, no entanto, coloquei para ouvir um trechinho – comecei reclamando para mim mesmo da primeira canção, com o tenor Johan Botha (de voz linda, mas só; a mesma sensação da “Aida” que ele cantou recentemente no MET) e logo pulei para a canção final, “A Despedida”. E não é que levei um susto? Nunca havia ouvido falar da contralto escocesa Karen Cargill. Mas é um vozeirão, quente, cheio, dono de um legato impressionante, musicalidade à flor da pele, transbordante. Fui pesquisar e descobri que ela gravou L’Enfance du Christ com Colin Davis e a Sinfônica de Londres; a Missa Glagolítica com Kurt Masur; uma Nona de Beethoven com Haitink. Compromissos próximos incluem concertos com a Filarmônica de Berlim e Waltraute na Deutsche Oper. Ouvidos atentos. Em tempo: no site dela, há trechos de aúdio.

