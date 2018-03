Para marcar os 50 anos da morte de Villa-Lobos o “Cultura” publicou um material dedicado ao compositor, recriado acima no traço de Eduardo Baptistão. O texto de abre você lê aqui – mas não deixe de ler também o texto do maestro John Neschling sobre o compositor, o guia de audição da obra de Villa feito por João Marcos Coelho e a conversa que nós três tivemos para a TV Estadão; e os depoimentos de artistas sobre ele.

Em tempo: começou hoje um grande simpósio no Auditório do Masp sobre o compositor. Estarei lá no sábado de manhã ao lado de João Marcos Coelho, Luiz Paulo Sampaio e Leonardo Martinelli para discutir Villa-Lobos e a Mídia. A programação você encontra aqui; no Rio, o Museu Villa-Lobos está realizando enorme festival em homenagem ao compositor.