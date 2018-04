Vergonha alheia

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/J8ko-oABRbc” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

Sabe aquela sensação horrível que dá na gente quando vemos alguém fazendo papel de bobo na nossa frente? Conversando com uma amiga outro dia ela lembrou que o Bussunda chamava isso de “alipório”, nome totalmente aleatório, é verdade, mas que se encaixa bem com a sensação, não? Pois bem: vejam esse vídeo, capturado durante o concerto, sábado passado, da Bachiana Filarmônica na Sala São Paulo, ao lado do DJ Anderson Noise. Reparem, pouco depois de um minuto de vídeo, no canto direito da tela, quando uma moça se levanta da plateia. Tem louco para tudo…