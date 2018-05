Uma conversa com Marin Alsop

Do saguão da Estação Júlio Prestes, é possível ouvir os metais recriando a música de Mahler. Faz-se, então, silêncio – e, aos poucos, os músicos da Osesp começam a surgir do corredor que leva ao palco. Entre eles, sua nova regente titular, a maestrina americana Marin Alsop. Partitura na mão, ela passa por eles e vai direto para o camarim, onde fica reunida por 20 minutos com o diretor artístico da orquestra antes de receber o Estado. “Oi”, diz ela em português, sorriso no rosto, enquanto bebe um guaraná dietético. As apresentações de hoje até sábado marcam a primeira visita de Alsop a São Paulo depois de ter sido anunciada, em fevereiro, como a nova regente titular da Osesp, cargo que assume em 2012. A ansiedade, da orquestra e do público, é natural quando se lembra o longo processo de escolha que levou ao nome da maestrina e também a peça que ela rege nos concertos desta semana, a célebre Quinta Sinfonia de Mahler. Por enquanto, porém, sua vinda esteve marcada por algumas restrições. Os ensaios de terça foram fechados à imprensa e a maestrina avisou que não daria entrevistas. No começo da semana, aceitou falar, mas com ressalvas – não aceitaria perguntas sobre o futuro da orquestra e a temporada de 2012. O motivo: está em São Paulo ainda como regente convidada e, queria, antes de mais nada, conversar com os músicos – e com eles apenas – antes de se pronunciar como titular do grupo. Também com a temporada 2012 a expectativa é compreensível – será, além da “estreia” oficial de Alsop no novo cargo, a primeira feita exclusivamente pelo diretor artístico Artur Nestrovski, que até então tem trabalhado com alguns compromissos já estipulados pela antiga gestão. Quantos programas Alsop vai reger? Que repertório ela vai escolher, para os concertos e as gravações? Isso tudo, porém, vai ficar para depois. Por ora, o assunto, diz ela, é Mahler. “É bom poder falar só de música, não?”, brinca.

Até pela utilização da obra no cinema, a Sinfonia nº 5 tem status diferente entre as obras do compositor. Como definiria sua importância?De certa forma, todas as sinfonias de Mahler são únicas, têm características próprias. A Quinta, especificamente, me parece um ponto de evolução em termos da orquestração, por exemplo. Mas significa também, e isso talvez seja mais importante, um desvio, um novo caminho do ponto de vista pessoal. Ele acabara de conhecer Alma, com quem se casaria, e revela de certa forma um lado mais humano, íntimo mesmo. É um novo insight, o de um Mahler vulnerável, o que fica evidente no Adagietto. A própria estrutura da obra sugere isso. Depois de movimentos conflituosos, o Adagietto traz um novo sentimento; e, depois dele, tudo parece menos pesado.

O casamento de Mahler com Alma, mulher fascinante que é um dos grandes personagens da Viena da virada do século 19 para o 20; seu trabalho como regente; a conversão do judaísmo para o cristianismo; o caráter fin-de-siècle de sua obra; o encontro com Freud. Há muitos elementos que explicam a formação do mito Mahler. Isso teria colocado a música em segundo plano?

É algo que sempre me pergunto, e não apenas com relação a Mahler. Eu consigo ouvir a Eroica de Beethoven sem pensar em Napoleão, em nenhum dos episódios que inspiraram a obra. Mas não sei se consigo fazer isso com Mahler. É uma questão complicada, a relação entre criador e criação. Mas, no caso de Mahler, há algo específico, que é a época em que ele viveu, a passagem do século 19 para o 20, as imensas transformações pelas quais o mundo estava passando. Mahler não teria sido Mahler se tivesse nascido em outra época.

A ideia de Mahler como símbolo das transformações da passagem do século 19 para o 20 explicaria a importância cada vez maior que sua música ganhou na passagem do século 20 para o 21?

Eu acredito que sim. Esses momentos são realmente complicados e sua música, ainda que não resolva questões, carrega em si a dúvida, o questionamento, que marca esses períodos.

A senhora estudou com Leonard Bernstein, que foi um dos grandes responsáveis pelo resgate da obra de Mahler a partir dos anos 60. Que lembrança tem da relação que ele mantinha com a obra do compositor?

Conhecer Bernstein revelou algo muito forte. Não seria exagero dizer que ele acreditava de alguma forma ser mesmo a reencarnação de Mahler. Havia muitos elementos em comum: os dois eram grandes regentes, compositores, tinham personalidades conflituosas, eram supersticiosos, compartilhavam a origem judaica, a religião era uma questão delicada. Ele sentia essas semelhanças de maneira muito forte, acreditava, ao reger, estar possuído de alguma forma. Acho suas gravações do final da vida excessivas, exageradas, levadas ao extremo. Mas sempre compreendi o que ele queria, havia uma coerência muito grande.

A senhora gravou ciclos completos de Brahms e Dvorak com orquestras como a Sinfônica de Baltimore. Considera fazer o mesmo com Mahler?

Uma integral mahleriana me parece algo tão gigantesco! Mas ainda assim a ideia me atrai. Gravei a Sinfonia nº 1 em Baltimore, mas não sei se haverá continuidade. Quem sabe não fazemos isso aqui em São Paulo?



Em seu concerto com a Osesp no ano passado, a senhora regeu a Sétima de Mahler. Como foi o reencontrar o grupo, agora como titular?

Foi ótimo, posso dizer que tudo está bem. Com relação a Mahler, foi uma coincidência. Juro que também sei reger outras coisas (risos).

A senhora abre o programa com Short Ride in a Fast Machine, de John Adams. Poderia falar da peça?

É interessante as duas obras estarem juntas. O Adams é curto, algo como um “Oi”, enquanto a Quinta seria “Oi, muito prazer, deixa eu te contar minha história de vida”.