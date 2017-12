Um “Eugene Onegin” camerístico

A certa altura, na longa madrugada em que hesita sobre declarar ou não seu amor por Oneguin, Tatiana nos diz: “Apareceste em meus sonhos,/ Invisível, já era meu querido,/ Teu olhar miraculoso me afligia, / Tua voz soava na minha alma. / Há tempos… não, não foi um sonho.” Foi sim. Este “homem invisível”, o texto parece nos dizer, Tatiana amava antes mesmo de conhecê-lo. E o amor que prescinde do outro é, antes, uma ideia construída à nossa semelhança – e o objeto da paixão, a manifestação de nossos sonhos, desejos, ilusões e inseguranças.

Tocando nesses temas, Eugene Onegin, de Tchaikovsky, torna-se acima de tudo uma ópera sobre o desejo de amar – e sua impossibilidade. Ela se reflete na recusa de Onegin, claro. Mas também no particular senso de honra de Lensky, na memória que Larina e Filipevna têm de tempos passados ou na certeza de que, no final das contas, não será a paixão a unir Tatiana ao Príncipe Gremin. A ação externa da ópera, de certa forma, é a soma de atitudes e rompantes de personagens que, na incapacidade de lidar e vivenciar aquilo que sentem, nos revelam um mundo interior fascinante e complexo.

Isso dá um caráter intimista à partitura. E é nessa percepção que está o grande trunfo da montagem do diretor italiano Marco Gandini na atual produção em cartaz no Teatro Municipal de São Paulo. Os tecidos, as transparências, o jogo de espelhos formam um pano de fundo quase neutro, mais preocupado em sugerir do que afirmar, deixando que o excelente trabalho de atores – e a luz de Caetano Vilela – assumam o protagonismo no desenvolvimento de uma montagem funcional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas esse intimismo também se faz presente na interpretação musical – e está nessa qualidade quase camerística o que a produção oferece de melhor. Ela se revela na atuação da Orquestra Sinfônica Municipal, que volta a revelar a construção de uma personalidade própria, agora sob regência de Jacques Delacôte; ou no trabalho matizado do Coral Lírico Municipal, regido por Bruno Faccio. Mas, principalmente, na atuação de um time notável de grandes solistas, que nos ofereceram olhares bastante sólidos e reveladores sobre seus personagens.

O cuidado com a interpretação do texto, a partir do qual consegue extrair efeitos contrastantes e de rara beleza, foi a marca do Lensky do tenor Fernando Portari e da Tatiana de Svetlana Aksenova. Como Olga, Alisa Kolosova criou na medida correta, sem exageros ou caricatura, um oásis de leveza em meio ao drama. Miguel Geraldi conseguiu a proeza de fazer da ária de Triquet um dos momentos mais sofisticados musicalmente do espetáculo, assim como a grande dama do canto russo Larissa Diadkova emprestou autoridade comovente a Filipevna, acompanhado de perto pela Larina de Alejandra Malvino e pela delicadeza com que Vitalij Kowaljow nos fala do amor no papel do Príncipe Gremin. Resta o Onegin de Andrei Bondarenko. A voz não é grande – e ele acaba eclipsado pelo restante do elenco em certas passagens. Mas o caráter introspectivo redimensiona o personagem de e, principalmente, acaba por flagrá-lo de maneira mais contundente em sua “revelação” final.

__________________

Eugene Onegin, de Tchaikovsky

Sábado, domingo e terça

Theatro Municipal de São Paulo

theatromunicipal.org.br