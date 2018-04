Leonard Bernstein, o maestro

Professor, conferencista, maestro, compositor, pianista. O norte-americano Leonard Bernstein (1918-1990) não apenas trafegou por diferentes caminhos ao longo de sua carreira como, principalmente, construiu sua identidade a partir do diálogo entre cada um deles. O trabalho como regente, por exemplo, encontra eco em seus textos acadêmicos. Em um livro dos anos 50, O Mundo da Música, ele investiga a função do maestro entre dois caminhos: o respeito fiel à partitura e a leitura pessoal da música dos grandes compositores. A dualidade é um bom ponto de partida para se pensar sua atividade à frente das orquestras, tarefa enriquecida com o lançamento de uma caixa com cinco DVDs (Unitel), contendo obras que vão de Mozart a Bruckner, à qual se somam outras editadas no ano passado, dedicadas a autores como Beethoven, Brahms e sobretudo Mahler. Continua aqui.

(Cultura, 12 de junho de 2009)

Leia também (só para assinantes), texto de João Marcos Coelho sobre livro em que autor americano analisa relação de Bernstein com a política.