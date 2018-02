Theatro São Pedro anuncia temporada de óperas para 2016

Cinco novas produções vão compor a temporada lírica de 2016 do Theatro São Pedro. A escolha de títulos segue a proposta apresentada em 2015 pelo diretor artístico Luiz Fernando Malheiro: a junção de obras menos conhecidas e outras estabelecidas no repertório. É com esta fórmula, assim como com a aposta em elencos nacionais e o espaço para novas vozes e a programação de óperas brasileiras, que o teatro tem se estabelecido no cenário.

O ano começa, em março, com Don Quixote, de Massenet, em coprodução com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Luiz Fernando Malheiro rege, Jorge Takla assina a concepção cênica; e o elenco é composto por Luisa Francesconi, Gregory Reinhart e Eduardo Amir. Em abril, o destaque é uma nova produção, assinada por André Heller-Lopes, de Adriana Lecouvreur, de Cilea, com Daniella Carvalho, Eric Herrero e Denise de Freitas no elenco; a regência será de Myron Michailidis. Em agosto, uma dobradinha, formada pela estreia de O Espelho, de Jorge Antunes (com libreto de Jorge Coli a partir de Machado de Assis) e O Anão, de Zemlinsky; Malheiro rege e William Pereira dirige, com participação de Homero Velho, Rosana Lamosa, Luciana Bueno e Juremir Vieira. O maestro André dos Santos e o diretor Marcelo Gama se unem em outubro para dar vida a Onde Vivem os Monstros, de Oliver Knussen, com Roseane Soares e Andreia Souza no elenco. E, para encerrar o ano, Il Trovatore, de Verdi, com Malheiro, o diretor Gustavo Tambascio e um elenco formado por Paulo Mandarino, Douglas Hahn, Tatiana Nogueira e Ana Lucia Benedetti.

Novas assinaturas poderão ser adquiridas de 3 de dezembro a 5 de fevereiro. Os valores vão de R$ 120 a R$ 320, para cinco espetáculos. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.ingressorapido.com.br ou pelo telefone 3661-6600.