Tenor Jonas Kaufmann fará recital no Brasil em 2016

O Mozarteum Brasileiro vai trazer ao Brasil no ano que vem o tenor alemão Jonas Kaufmann. Ele fará um recital ao lado do pianista Helmut Deutsch. O programa ainda não foi anunciado, mas vale lembrar que os dois já gravaram juntos o ciclo Winterreise, de Schubert, e um disco com canções de Richard Strauss. Kaufmann vai se apresentar no dia 10 de agosto, em homenagem aos 35 anos do Mozarteum. Ele é hoje a grande sensação do mundo do canto lírico, com passagens pelos principais teatros do mundo e uma intensa atividade discográfica – acaba de lançar, por exemplo, uma nova gravação da Aida, de Verdi, sob regência de Antonio Pappano (que também vem ao Brasil em 2016, com a Orquestra da Academia de Santa Cecília, de Roma, pela temporada da Cultura Artística).

Essa será a primeira visita de Kaufmann à América Latina. Antes de vir ao Brasil, ela canta, no dia 6 de agosto, no Teatro Colón de Buenos Aires – na ocasião, vai interpretar Wagner como solista da Orquestra do Divã Ocidente-Oriente, sob regência do maestro Daniel Barenboim.

A temporada do Mozarteum também terá a participação de grandes artistas como a soprano Angelika Kirchschlager, o violoncelista Misha Maisky e o pianista brasileiro Nelson Freire, além da intensificação de projetos pedagógicos, como o Festival Música em Trancoso e a Academia de Canto de Trancoso, além da distribuição de bolsas de estudos para instituições internacionais, como a academia da Orquestra Filarmônica de Berlim.