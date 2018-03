Agora é oficial: Teatro São Pedro terá orquestra própria

O Teatro São Pedro vai ganhar ainda no primeiro semestre uma orquestra própria, que será montada por meio de audições a serem realizadas em maio. À frenta do grupo estarão os maestros Roberto Duarte, como diretor musical, e Emiliano Patarra, como regente titular. No final de março eles devem apresentar oficialmente a temporada deste ano e falar sobre os planos para o futuro. A criação da orquestra era uma reivindicação antiga – até agora, as óperas eram feitas com orquestras visitantes, aumentando custos e nem sempre com nível musical ideal.

