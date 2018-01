Teatro Municipal vai unir Coral Lírico e Coral Paulistano

Cantores do Coral Lírico Municipal e do Coral Paulistano (foto), corpos estáveis do Teatro Municipal de São Paulo, já receberam a informação de que a direção artística da casa vai fundir os dois grupos. Um anúncio oficial do teatro é aguardado apenas para amanhã, mas fontes ligadas à direção confirmam a decisão. Esta é a primeira alteração nos corpos estáveis feita pelo maestro John Neschling desde que assumiu a direção artística, em janeiro, mas não há previsão de demissões. O Coral Paulistano foi criado em 1936 por Mário de Andrade.

