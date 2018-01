Teatro Municipal de São Paulo vai transmitir ópera no cinema

Com o “Otello” de Verdi atualmente em cartaz, o Teatro Municipal de São Paulo vai começar a testar a transmissão de suas óperas pelo cinema. Em parceria com a Cinelive, a montagem será exibida no dia 24 para convidados em salas de cinema de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A transmissão de óperas no cinema tornou-se uma prática comum no mercado internacional desde que o Metropolitan Opera de Nova York criou, em 2009, o projeto Met HD Live. Em seguida, teatros como o Royal Opera House Covent Garden de Londres e a Ópera de Paris também passaram a apostar na iniciativa como forma de ampliar o público de suas produções – e também como fonte alternativa de receita.

Em São Paulo, a ideia foi anunciada pelo maestro John Neschling já em 2013, quando assumiu a direção artística do Teatro Municipal. Segundo José Luiz Herencia, diretor-geral da fundação que gere o teatro, antes de se tornar corriqueira a prática precisa ser testada. “Nesse campo da arte e tecnologia é necessário produzir protótipos”, diz ele no material distribuído à imprensa. “Mas apesar de experimental, já estamos trabalhando para oferecer uma experiência de ponta, próxima ao que almejamos para a temporada regular do teatro.”

A ideia é que, no futuro, em parceria com a SPCine, os espetáculos sejam transmitidos para as salas do circuito municipal de cinemas que está sendo criado nos equipamentos públicos da cidade, em especial na periferia.

