Teatro Municipal de São Paulo terá seis produções de ópera na temporada 2016

O maestro John Neschling acaba de anunciar em sua página pessoal no Facebook a temporada lírica de 2016 do Teatro Municipal de São Paulo. Serão apresentadas seis produções, uma a menos que em 2015, entre elas uma remontagem de La Bohème, apresentada no final de 2012. Entre os destaques estão Don Carlo, de Verdi; a volta de Ambrogio Maestri, para cantar no Trittico de Puccini; a primeira produção paulista da Lady Macbeth de Shostakovich; uma nova ópera de Strauss, Elektra, pela dupla Neschling/Livia Sabag, responsável pela premiada Salomé do ano passado; e uma Fosca, de Carlos Gomes, que será dirigida por Stefano Poda, atualmente em São Paulo encenando Thais, de Massenet. A programação completa, com alguns dados de elenco, segue abaixo:

Março: Don Carlo, de Verdi

Com Alfred Kim, Paata Burchuladze, Rodrigo Esteves e Alisa Kolosova

Regência de John Neschling / Direção cênica de Emilio Sagi

Maio: La Bohème, de Puccini

Com Cristina Passaroiu, Ivan Magri, Mattia Olivieri e Mihaela Marcu

Regência de Eduardo Strausser / Direção cênica de Arnaud Bernard

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Julho: Lady Macbeth de Mtsensk, de Shostakovich

(Produção da Opera Helikon, de Moscou; elenco a ser anunciado)

Agosto: Il Trittico, de Pucini

Com Ambrogio Maestri, Maria José Siri, Kismara Pessatti, Lina Mendes

Regência de John Neschling / Direção de Damiano Michieletto

Outubro: Elektra, de Strauss

Com Catherine Foster, Amanda Echalaz, Peter Brondes, Albert Dohmen

Regência de John Neschling / Direção cênica de Livia Sabag

Dezembro: Fosca, de Carlos Gomes

Regência de John Neschling / Direção de Stefano Poda

Com Ainhoa Arteta, Egils Sillins, Nadine Koutscher, Luiz Ottavio Faria