Teatro Municipal anuncia temporada 2012

Foi anunciada agora há pouco a temporada do Teatro Municipal para este ano. Ao todo, serão levadas ao palco nove óperas, dezesseis concertos sinfônicos e de câmara e três espetáculos do Balé da Cidade. O teatro não terá programação em junho e julho – no final de maio vence o prazo para que o Municipal se transforme efetivamente em uma fundação de direito público, o que depende ainda da contratação de uma organização social que será responsável por sua gestão. Entre as óperas, os destaques são a continuação do ciclo “O Anel do Nibelungo”, de Wagner, com “O Crepúsculo dos Deuses”, e um “Macbeth”, de Verdi, que será dirigido por Bob Wilson. Os outros títulos são: La Traviata, Idomeneo (versão em concerto), Violanta e Uma Tragédia Florentina, Orfeu e Eurídice e O Rouxinol.

Abaixo, a temporada completa:

Abril

“La Traviata” – ópera de Giuseppe Verdi

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico

Abel Rocha – direção musical e regência

Daniele Abbado – direção cênica

(A estreia será em março, no dia 22)

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

R. Gnattali: Quarteto nº 2 ’

A. Webern: 5 Bagatelas

A. Borodin: Quarteto nº 2

“Idomeneo” – ópera de W. A. Mozart

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Municipal

Rodolfo Fischer – regência

Regina Galdino – direção cênica

Idomeneo – Miguel Geraldi

Idamante – Luisa Francesconi

Ilia –Gabriella Pace

Electra – Claudia Riccitelli

Arbace – Marcos Lisemberg

Narradora – Adréa Bassitt

Orquestra Experimental de Repertório – Cinema em Concerto

Compositores Franceses do Cinema

Jamil Maluf, direção artística e regência

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico

Projeto Memória Musical

Victor Hugo Toro – regente

Erich Lehninger – violino

Henrique Oswald: “Festa”

José Siqueira: Concerto nº 3 para violino e orquestra – “Paisagem Sonora”

João Gomes de Araújo: Sinfonia nº 4 em do menor

Maio

Orquestra Sinfônica Municipal e São Paulo Companhia de Dança

Abel Rocha – regente

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Municipal Cristina Ortiz – piano

Abel Rocha – regente

J. Brahms: Concerto para piano e orquestra nº 2, op. 83, em si bemol maior 46’

S. Rachmaninov – “Os Sinos”, op. 35 – 35’

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

Cristina Ortiz – piano

J. Haydn: Quarteto op. 20, nº.5

C. Franck: Quinteto em fa menor

Orquestra Experimental de Repertório

Jamil Maluf – regente

Ching-Yun Hu – piano

J.Brahms: Variações sobre um Tema de Haydn, op.56

S.Rachmaninoff: Rapsódia sobre um Tema de Paganini, op.43

P.Hindemith: Metamorfoses Sinfônicas sobre Temas de Carl Maria von Weber

Julho

Balé da Cidade de São Paulo

Música de Arvo Pärt

Agosto

Orquestra Experimental de Repertório e Coral Paulistano

Série “Outros Sons” – Concerto de lançamento do CD “Arranjadores”

Jamil Maluf e Duda do Recife, regentes

Egberto Gismonti, solista

“Götterdämmerung” (O Crepúsculo dos Deuses)

Ópera de Richard Wagner

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico

Luiz Fernando Malheiro – direção musical e regência

André Heller-Lopes – direção cênica

Brünnhilde – Eliane Coelho (soprano)

Siegfried – John Daszak (tenor)

Gunther – Leonardo Neiva (dias 12, 14, 17 e 19) e Homero Velho (dias 23 e 25) (barítonos)

Gutrune – Cláudia Riccittelli (soprano)

Alberich – Pepes do Valle (baixo)

Hagen – Gregory Reinhart (baixo)

Waltraute – Denise de Freitas (meiossoprano)

Norn 1 – Lidia Schäffer (meiossoprano)

Norn 2 – Keila de Moraes (meiossoprano)

Norn 3 – Veruschka Mainhard (soprano)

Woglinde – Maíra Lautert (soprano)

Wellgunde – Flavia Fernandes (soprano)

Flosshilde – Laura Aimbiré (meiossoprano)

Jamil Maluf, regência

Horácio Gouveia e Paulo Álvares – pianos

Ricardo Bologna e Ruben Zuniga – percussão

B. Bartók: Concerto para Dois Pianos e Percussão

C. Ives: Sinfonia nº 2

Orquestra Sinfônica Municipal

“Gala Lírica”

Abel Rocha – regente

Daniela Dessì – soprano

Fabio Amiliato – tenor

Setembro

Orquestra Experimental de Repertório

Thiago Tavares, regente

“Pelléas et Mélisande”

Ópera de Claude Debussy

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico

Abel Rocha – direção musical e regência

Iacov Hillel – direção cênica

Mélisande – Rosana Lamosa (soprano)

Pelléas – Fernando Portari (tenor)

Geneviev – Kismara Pessatti (contralto)

Arkel – Sávio Sperandio (baixo)

Orquestra Experimental de Repertório

Ópera em Concerto

Marcelo de Jesus, regência

Edna D’Oliveira, soprano

Denise de Freitas, meiossoprano

Obras de Rossini, Bellini, Verdi e Puccini

Outubro

“Violanta”

ópera de Erich Korngold

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico

Osvaldo Ferreira – regência

Felipe Hirsch – direção cênica

Daniela Thomas – direção de arte

Violanta – Eiko Senda (soprano)

Simone Trovai – Rodrigo Esteves (barítono)

Alfonso – Eric Herrero (tenor)

Bice – Manuela Freua (soprano)

Barbara – Ednéia de Oliveira (meiossoprano)

“Eine Florentinische Tragödie” – (Uma Tragédia Florentina)

ópera de Alexander von Zemlinsky

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico

Osvaldo Ferreira – regência

Felipe Hirsch – direção cênica

Daniela Thomas – direção de arte

Bianca – Céline Imbert (soprano)

Guido Bardi – Douglas Hahn (barítono)

Simone – Martin Muehle (tenor)

Sugestão de faixa etária: acima de 10 anos

Ingressos: R$ 100, 60 e 40

Orquestra Experimental de Repertório

Jamil Maluf – regência

Eugenia Fuente – soprano

R.Wagner: Viagem de Siegfried ao Reno

Wesendonck Lieder (Mottl/Wagner)

A.Bruckner: Sinfonia nº 6, em Lá Maior

“Orfeo ed Euridice”

ópera de Christoph W. Gluck

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Paulistano

Nicolau de Figueiredo – direção musical e regência

Antonio Araújo – concepção e direção cênica

Orfeo – Kismara Pessatti (contralto)

Euridice – Gabriella Pace (soprano)

Novembro

Orquestra Experimental de Repertório

Brahms por Schoenberg

Jamil Maluf – regência

Emmanuele Baldini – violino

Johannes Gramsch – violoncelo

J.Brahms: Concerto Duplo, para violino e violoncelo, op.102, em lá menor

Piano Quartet, op.25, em sol menor (Orquestração de A. Schoenberg)

“Macbeth” – Ópera de Giuseppe Verdi

Estréia mundial de nova produção de Robert Wilson

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico

Direção Musical e Regência – Abel Rocha

Cenários, concepção de luz e direção cênica de Robert Wilson

Anna Pirozzi e Eliane Coelho – Lady Macbeth

Angelo Veccia – Macbeth

Lorenzo Decaro – Macduff

Luca Tittoto – Banqo

Gabriele Mangione – Malcolm

Dezembro

“O Rouxinol”

Ópera de Igor Stravinsky

Orquestra Experimental de Repertório

Coral Paulistano

Jamil Maluf – regência e direção musical

Lívia Sabag – direção cênica

Fernando Anhê – direção de arte, cenários e figurinos

O Rouxinol – Olga Trifonova /Caroline de Comi (sopranos)

O Pescador – Eric Herrero (tenor)

A Cozinheira – Daniella Carvalho (soprano)

O Imperador da China – Leonardo Pace (baixo-barítono)

O Camareiro, Chefe Retentor do Imperador – Denis Sedov (baixo)

O Bonzo, Capelão do Imperador – Saulo Javan (baixo)

A Morte – Silvia Tessuto (contralto)

Orquestra Sinfônica Municipal e Balé da Cidade de São Paulo

Estréia de nova produção

Direção Musical e regência – Abel Rocha

Coreografia – Jorge Garcia